Pela equipe de Córdoba, foram 63 bolas na rede em 123 partidas, se tornando o segundo jogador com mais gols da história do Belgrano. Além de ter sido artilheiro do último Campeonato Argentino, Vegetti também foi o goleador máximo e protagonista do título histórico do time pela Série B da Argentina, conquistado no ano passado. Jornalista e torcedor dos "Piratas", Nicolas Cabrera explicou a relação de Vegetti com o Belgrano.