Dentro de campo, o Vasco viu o filme se repetir contra o Independiente del Valle. O Cruz-Maltino criou diversas chances claras. Ao mesmo passo esbarrou na ineficácia de um ataque que perdeu muitos gols.

Vai anotando, torcedor. Logo aos oito minutos, Vegetti cabeceou como manda o manual e obrigou o goleiro do Independiente del Valle a fazer uma grande defesa. Aos 32, Rayan saiu cara a cara com Villar e chutou para fora. Spinelli abriu o placar quatro minutos depois. Até aí, o Vasco poderia ir para o intervalo com 2 a 1 no placar.

Já no segundo tempo, aos 18 minutos, Paulo Henrique chutou da entrada da pequena área e mais uma boa defesa do goleiro do Del Valle. O gol de Vegetti veio dois minutos depois. Nos acréscimos, o Vasco poderia ter balançado a rede com Estrella, que ao invés de chutar para o gol, lançou na defesa adversária. E no último lance, o Pirata cabeceou em cima de Villar.

O placar hipotético com essas oportunidades daria 6 a 1 para o Vasco, o que garantiria a vaga às oitavas de final para a Sul-Americana sem depender dos pênaltis. No entanto, não há espaço para "se" ou "ia" no futebol. Tem que ter competência, algo que está em falta. A bola pune.

Problema crônico com Fernando Diniz

Foi assim contra o Bragantino, Grêmio e, agora, o Independiente del Valle. Converter as oportunidades em gols tem se tornado um problema crônico no time comandado por Fernando Diniz. Ao todo foram 17 finalizações. Na coletiva, o treinador avaliou que a classificação poderia estar encaminhada ou sacramentada no primeiro tempo.

- Eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. A gente teve um volume interessante na parte de criação e cedeu pouco contra-ataque. E, assim como foi contra o Grêmio, a gente teve muita chance clara de fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. A gente poderia até ter resolvido ou encaminhado a classificação no primeiro tempo - disse Diniz.