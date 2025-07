A eliminação para o Independiente del Valle foi a gota d'água para a torcida do Vasco. Pelo menos, para os que estavam presentes em São Januário para acompanhar o empate e, consequentemente, a eliminação na Sul-Americana.

Mesmo com o placar praticamente impossível de ser revertido, o clima em São Januário era de esperança e o apoio durante grande parte do primeiro tempo foi incondicional. Era possível ouvir que "o Vasco é o time da virada" dentro e fora do estádio.

Tudo mudou quando Spinelli balançou a rede ao final do primeiro tempo. O Caldeirão começou a ferver. Com o apito final, as vaias tomaram conta do ambiente, além dos gritos de "time sem vergonha". Mas o que mais chamou atenção foi que o estádio inteiro ecoou "fora Pedrinho" pela primeira vez no mandato do presidente do Vasco.

Vale lembrar que na partida contra o Grêmio, torcedores no setor da social também pediram a saída do presidente. No entanto, foi um setor isolado. Desta vez, frise-se, São Januário inteiro pediu.

No início do segundo tempo, partes dos torcedores ficaram virados de costas. Sequer esboçaram uma reação para cantar qualquer música. Além disso, passaram a hostilizar e xingar ainda mais Pedrinho e as vaias voltaram a ser direcionadas ao zagueiro João Victor, que também já foi alvo de protestos.

Aos poucos o silêncio foi tomando conta de São Januário. Claro que o torcedor comemorou o gol, mas não houve a tradicional festa com centavas de copos de cerveja para o alto. O momento do Vasco tira o prazer dos vascaínos.

As vaias foram tímidas após o apito final. Por outro lado, os xingamentos a Pedrinho tomaram conta do ambiente mais uma vez. Esta foi a primeira vez que o presidente foi hostilizado dessa maneira em um pouco mais de um ano e meio de mandato por uma torcida que só quer voltar a ser feliz.