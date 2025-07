Ex-jogador do Vasco aponta situação ‘benéfica’ após eliminação na Sul-Americana

O Vasco foi eliminado da Copa Sul-Americana na última terça-feira (22) após perder para o Independiente del Valle no placar agregado de 5 a 1. Ex-jogador do clube carioca, Fellipe Bastos analisou a queda da equipe durante o programa "Troca de Passes", do Sportv. Para o comentarista, a saída do time da competição é "benéfica" para dar foco ao Brasileirão e à Copa do Brasil.

continua após a publicidade

- O Vasco não tem elenco para as três competições. Perder nunca é bom, mas pelo que a gente entende do que vai ser o ano do Vasco, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a saída da competição é benéfica, porque pode se concentrar no que vem pela frente. O Vasco hoje no Brasileirão é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Isso já é um sinal de alerta - disse Bastos.

Como foi Vasco x Independiente del Valle

O Vasco começou a partida dominando as ações e impondo pressão no campo ofensivo. Logo nos primeiros minutos, quase abriu o placar em um bom cruzamento de Nuno pela esquerda que encontrou a cabeça de Vegetti, mas o goleiro Guido Villar fez grande defesa. Nos 15 minutos iniciais, a equipe carioca manteve o ritmo intenso, pressionando o Del Valle e controlando a posse de bola.

continua após a publicidade

Até os 25 minutos, o domínio territorial era do Vasco, mas faltava efetividade no último terço do campo. O Del Valle, por sua vez, tentava esfriar o jogo a todo momento e apostava nas escapadas em contra-ataque. Aos 30 minutos, em uma dessas transições, Guagua avançou com liberdade até a entrada da área, tinha opções de passe, mas decidiu arriscar de longe — a bola saiu à direita do gol.

➡️ Torcedores do Vasco elegem culpado por eliminação na Sul-Americana: ‘Na conta dele’

Aos 38 minutos, o Del Valle foi letal. Em cobrança de falta na intermediária, Claudio Spinelli desviou na primeira trave e a bola morreu no canto oposto de Léo Jardim, abrindo o placar. O gol abalou o Vasco, que passou a ter mais dificuldades na construção ofensiva e perdeu intensidade até o intervalo.

continua após a publicidade

No balanço do primeiro tempo, o Vasco teve duas grandes chances de marcar: uma defendida por Villar e outra desperdiçada por Rayan. Já o Del Valle aproveitou a única oportunidade clara que teve e foi para o vestiário com a classificação ainda mais encaminhada.

Sem o mesmo apoio das arquibancadas, o Vasco voltou para o segundo tempo mostrando menos intensidade do que na etapa inicial — um reflexo do placar agregado que parecia quase irreversível. O Independiente Del Valle, por sua vez, controlava a vantagem e fazia o tempo passar, interrompendo o jogo sempre que podia com paradas e cera.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A torcida cruz-maltina, claramente frustrada, direcionou vaias ao zagueiro João Victor durante boa parte do segundo tempo. Mas foi ele quem participou da jogada do gol vascaíno: aos 20 minutos, João avançou pela direita, cruzou para a área e encontrou Vegetti. O atacante subiu bem e, com uma cabeçada precisa no canto esquerdo de Guido Villar, empatou a partida em 1 a 1.

Apesar do gol, o jogo seguiu morno e sem grandes oportunidades para nenhum dos lados. O Vasco, abatido e ciente da eliminação, pouco produziu até o apito final. Já o Del Valle continuou controlando o ritmo, satisfeito com o resultado agregado. Ao final da partida, o time vascaíno deixou o gramado sob vaias da torcida presente em São Januário, em mais uma noite de frustração para o clube.