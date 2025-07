Pouco mais de uma semana após receber um novo transfer ban da Fifa pela compra de Sforza, o Vasco conseguiu reverter a punição da Fifa e poderá voltar a contratar reforços. A medida da entidade impedia que o time contratasse novos jogadores. A sanção aconteceu pela cobrança do Newell’s Old Boys, da Argentina, pela compra do volante.

O clube abriu uma ação na Fifa pedindo o pagamento de uma dívida de 2,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15 milhões na cotação atual) referente ao negócio envolvendo o jogador. Em um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (23), Vasco se pronunciou sobre o tema.

Sforza chegou ao Vasco em fevereiro de 2024 (Foto: Leandro Amorim / Vasco)

— O Vasco da Gama informa que, por decisão da Fifa, foi suspensa a sanção de registration ban anteriormente aplicada em decorrência de processo movido pelo clube argentino Newell’s Old Boys. A decisão da entidade máxima do futebol considera a condição legal da Vasco da Gama SAF, atualmente em processo de recuperação judicial no Brasil, o que inviabiliza a imposição da penalidade. O entendimento da FIFA está alinhado às normas do seu próprio Código Disciplinar. Com isso, o Vasco está plenamente autorizado a registrar novos atletas em âmbito nacional e internacional. O clube reafirma seu compromisso com a transparência e a condução responsável de sua reestruturação, respeitando tanto a legislação brasileira quanto os regulamentos internacionais do futebol — diz o comunicado.

Na terça-feira (22), após a eliminação do Vasco da Copa Sul-Americana, o treinador Fernando Diniz falou sobre a atual condição do clube em relação a possíveis chegadas de novos jogadores. Segundo ele, o Vasco enfrenta uma situação difícil no mercado.

— Em relação a reforços, quando vim para cá já sabia da escassez de recursos. Estamos no mercado, mas não vai chegar um monte de jogador. Vocês sabem disso. Vamos acabar arriscando nas contratações. É fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, o Alcaraz — jogadores que todo mundo conhece — disse.

Vasco se livra da punição pela segunda vez em dois meses

Há poucos meses, o Vasco havia recebido outro transfer ban por parte da Fifa. Em 19 de maio, o clube recebeu a mesma punição da entidade pela negociação envolvendo o atacante Adson. Na ocasião, o Nantes, da França, moveu uma ação contra o clube carioca.

Adson está lesionado e desfalca o Vasco em 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O time francês cobrava pagamentos pela compra do atacante, que hoje está lesionado, e foi comprado pelo Vasco em janeiro de 2024. O valor acordado entre os clubes na época foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões na cotação do momento da negociação).