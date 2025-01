Victor Luís, lateral de 31 anos, é um dos jogadores mais experientes do Vasco para disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ele foi titular no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu neste sábado (11), em São Januário. Após a partida, ele detalhou o pedido da diretoria para que ele retornasse antes das férias, e revelou que vem aprendendo com os mais jovens.

- Estou feliz de fazer parte disso, a diretoria me pediu para voltar antes. É nessas horas que a gente mostra o comprometimento com o clube e o amor à camisa. Estou feliz de fazer parte disso com os meninos, estou aprendendo muito e creio que estou passando muito para eles - iniciou o jogador na beira do campo.

Victor Luís em campo pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Durante o campeonato nós temos na cabeça que é melhor evoluir sem perder do que evoluir perdendo. Tenho certeza que vamos fazer grandes partidas ainda - completou.

Desempenho do Vasco na partida

O lateral-esquerdo analisou o desempenho da sua equipe no confronto pela primeira rodada do estadual, e explicou que o time ainda pode melhorar.

- Eu disse antes da partida para os meninos que seria um jogo difícil. É clichê falar isso, mas é um grupo novo, de jovens, um grupo que teve pouco tempo de trabalho. Não é desculpa, mas isso conta muito. Nosso desempenho não foi ruim, podemos melhorar muito ainda. Foi um grande passo, serve para amadurecimento da equipe e experiência nossa - detalhou.