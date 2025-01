O técnico Ramon Lima, após o empate do Vasco por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, enalteceu a postura da equipe na partida em São Januário. Segundo ele, os jogadores cruz-maltino "competiram", apesar do cenário adverso. Além disso, o treinador reforçou a importância de evoluir sem perder.

continua após a publicidade

- Realmente é contexto difícil por tempo trabalho, a gente começou no dia 27. O Nova Iguaçu começou antes. O que a gente sabia é que sofreria no segundo tempo, principalmente na parte física, que condiciona o técnico e o tático. A gente perdeu um pouco de pressão na frente e o Nova Iguaçu conseguiu empurrar a gente para trás. Mas ainda conseguimos competir com o Nova Iguaçu, o gol saiu em bola parada. Com todo contexto adverso, os meninos competiram - iniciou Ramon, que está dirigindo a equipe alternativa neste início de estadual.

Vasco empata com o Nova Iguaçu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- O mais importante é evoluir sem perder, porque quando perde a confiança vai para baixo. A gente não comemora o empate, poderia ter ganho, faz parte do futebol. Mas é importante evoluir sem perder - completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Elogios para Paulinho

Paulinho, jovem lateral-direito da base do Vasco, chamou a atenção no confronto deste sábado (11). Foi dele, aliás, o gol do Gigante da Colina. O treinador destacou a identificação do atleta com o clube, e fez uma projeção para os próximos anos.

- Paulinho é um jogador nascido em 2005, é cria do Vasco, muito identificado com a camisa do Vasco, está aqui desde os sete anos, estudou no colégio Vasco da Gama. É um jogador muito talentoso, um jogador que a torcida gosta. Um lateral ofensivo, que tem boas qualidades ofensivas, que hoje foi muito bem também nos duelos defensivos, teve um confronto importante com o Andrey, que é um bom jogador do Nova Iguaçu, e foi bem. É um jogador que tem evoluído e acho que vai dar frutos pro Vasco - detalhou.