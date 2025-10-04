Vegetti tem mais da metade dos gols do Vitória no Brasileirão

Vasco e Vitória se enfrentam neste domingo (5) em um duelo que chama atenção pelo contraste entre os ataques: apesar de não marcar há seis jogos, Pablo Vegetti, é o artilheiro vascaíno com 12 gols na competição — mais da metade dos gols marcados pelo Vitória até aqui. O time baiano tem apenas 21 gols em 26 jogos disputados, o que representa a terceira pior marca entre os clubes da Série A, com média inferior a um gol por jogo (0,8).

Além da baixa produção ofensiva, o Vitória também enfrenta sérias dificuldades como visitante. Em 13 partidas fora de casa, a equipe ainda não venceu nenhuma: são cinco empates e oito derrotas, com apenas seis gols marcados e 25 sofridos. Um desempenho que coloca o rubro-negro baiano como o segundo pior visitante do campeonato.

Vegetti, do Vasco, no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco, por sua vez, tenta se recuperar da dura derrota para o Palmeiras no meio da semana. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe busca os três pontos para voltar a mirar a parte de cima da tabela. Com Vegetti querendo reencontrar o caminho do gol e o apoio de um São Januário com ingressos esgotados, o clube vê no confronto com o Vitória uma chance clara de conseguir os três pontos.

Tudo sobre o jogo Vasco x Vitória, pela 27ª rodada do Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 27ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view);

🟨 Árbitro: Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon; Erick e Renato Kayzer.