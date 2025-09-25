Vegetti se aproxima de marca histórica pelo Vasco

O confronto entre Vasco e Cruzeiro, neste sábado (27), às 19h30, em São Januário, terá um sabor especial para Pablo Vegetti. O atacante argentino, capitão e referência do ataque cruzmaltino, chegará à sua 124ª partida pelo clube, superando o Belgrano-ARG como o time pelo qual mais atuou na carreira.

Desde que chegou ao Vasco no segundo semestre de 2023, Vegetti rapidamente caiu nas graças da torcida. Sua estreia não poderia ter sido melhor: marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Januário, mostrando que estava pronto para o desafio de salvar o clube na luta contra o rebaixamento — o que de fato aconteceu.

Vegetti, do Vasco, no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

De lá pra cá, o "Pirata" somou 57 gols e 7 assistências com a camisa vascaína. Os números são impressionantes e, em 2025, Vegetti segue como o artilheiro do Brasil, com 24 gols marcados na temporada.

Apesar da artilharia, o momento recente não é dos melhores. O camisa 99 vem sendo alvo de críticas e está há quatro jogos sem balançar as redes, sua maior sequência sem marcar neste ano. Ainda assim, o atacante mantém o respaldo da comissão técnica e de parte da torcida, que reconhece sua importância tática e liderança dentro de campo.

