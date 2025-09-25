Após a vitória do Vasco sobre o Bahia, o lateral Puma Rodríguez conversou com a imprensa e comentou sobre sua possível renovação de contrato com o clube. Titular nos últimos jogos sob o comando de Fernando Diniz, o uruguaio vive um bom momento — mesmo atuando improvisado na lateral esquerda — e está próximo de alcançar uma marca especial com a camisa cruzmaltina.

Sobre a renovação contratual, Puma preferiu manter o foco dentro de campo e deixou o assunto nas mãos de seus representantes:

- Eu deixo para meus empresários que estão analisando e falando. Eu estou por fora. Eu penso no jogo, na tabela e na Copa do Brasil. Seguir trabalhando e acreditando no time - disse o jogador, cujo o contrato se encerra em dezembro deste ano.

Jogadores do Vasco comemoram o gol de Puma contra o Bahia (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Desde a lesão de Lucas Piton, Puma vem atuando na lateral esquerda, posição que não é a sua de origem. Ainda assim, o desempenho não caiu. Pelo contrário: tem recebido elogios tanto da torcida quanto da comissão técnica.

- Trabalhando com Fernando (Diniz), ele me falou o que queria da posição. Infelizmente o Piton machucou, aí tive que entrar. Acho que venho fazendo bons jogos, já tinha jogado ali (pela esquerda) no Uruguai. O importante é ganhar - afirmou Puma.

Diniz aprova e quer permanência

Após a partida, o técnico Fernando Diniz foi enfático ao elogiar o lateral e demonstrou publicamente o desejo de que ele continue no clube:

- Ele é um jogador com quem eu tenho uma relação ótima desde que cheguei. Já tentei levá-lo para trabalhar comigo antes. É um jogador que eu gosto, sempre falei isso internamente. E eu quero que ele permaneça - declarou.

Puma Rodríguez comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Diniz também destacou a evolução do atleta no aspecto defensivo, frequentemente alvo de críticas nos tempos anteriores:

- Recaíam sobre ele algumas críticas na marcação, e comigo ele está indo cada vez melhor nesse quesito. Para mim, era uma questão de orientação, treinamento e cobrança. Ele é grande, alto, forte, rápido e sempre jogou de lateral. Um jogador com essas características não tem por que marcar mal.

Marca histórica e reencontro especial

Contratado junto ao Nacional-URU em janeiro de 2023, Puma Rodríguez soma até aqui 105 partidas, 8 gols e 8 assistências pelo Vasco. Neste sábado (27), às 19h30 (de Brasília), o Cruzmaltino recebe o Cruzeiro em São Januário pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida será especial para o uruguaio: ele igualará o Danúbio como o clube em que mais atuou na carreira, com 106 jogos.

Com moral junto ao treinador, sequência como titular mesmo fora de posição e identificação crescente com a torcida, Puma se consolida como peça importante no elenco vascaíno — e com potencial para permanecer no clube por mais tempo.