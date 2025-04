Vegetti celebra vitória do Vasco e cita São Januário como ‘caldeirão’ no Brasileirão

Com dois gols de Vegetti, o Vasco venceu o Sport por 3 a 1 na noite deste sábado (12), pela terceira rodada do Brasileirão. O atacante, um dos destaques em campo, comemorou a conquista dos três pontos, e pontuou a importância do Cruz-Maltino usar São Januário como "caldeirão" na competição nacional.

- Foi uma vitória muito importante. Tinhámos que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Sabemos que é um campeonato muito difícil, você não pode dar mole com nenhum time. Perdemos para o Corinthians, ficamos com um gosto muito amargo na boca depois daquele jogo, porque achamos que faríamos uma partida diferente - iniciou o atacante ao SporTV.

- Temos que ser muito fortes aqui em casa, tem que ser caldeirão contra todos os times que vierem aqui. Não podemos perder nenhum ponto, temos que pensar em vencer toda vez que jogamos em casa. Também temos que melhorar quando jogamos fora - completou Vegetti.

Como foi o jogo entre Vasco e Sport

Precisando vencer para acalmar os ânimos da torcida — e dar sobrevida ao pressionado técnico Fábio Carille —, o Vasco começou levemente melhor diante do Sport. Teve uma grande chance aos 13', em chute de Coutinho da entrada da área. Mas, nos 15 minutos que se seguiram, o que se viu foi amplo domínio visitante em São Januário, que passou a jogar basicamente no campo no ataque, sem dar qualquer sossego ao Vasco. Tanto que, aos 28, uma sequência de trocas de passes na área cruzmaltina fez a torcida perder a paciência e vaiar pela primeira vez.

Sorte do Vasco que o time tem Vegetti em boa fase. Aos 31, o atacante aproveitou assistência de Coutinho e, da pequena área, fez o gol do desafogo. Nove minutos mais tarde, o mesmo Vegetti ampliou de cabeça após cruzamento de Nuno Moreira. Os jogadores do Sport reclamaram de falta no lance, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio, após analisar o VAR, confirmou o gol.

Os 2 a 0 do primeiro tempo deveriam dar alguma tranquilidade ao Vasco para o segundo tempo, mas não foi isso o que se viu. O Sport voltou melhor, novamente fazendo pressão no campo de ataque. E descontou logo aos 9 minutos, quando Hugo Moura tentou tirar em cobrança de escanteio, mas acabou mandando contra a própria meta.

A partir daí, a atmosfera foi de tensão no São Januário. O Sport seguiu com mais volume de jogo, mas sem conseguir criar chances claras de gol. E o Vasco apostou nos contragolpes para decidir. Aos 37, Payet lançou Rayan, que invadiu a área e chutou rasteiro na saída de Caíque França, decidindo o jogo.