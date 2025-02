O Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite do último domingo (23), pela última rodada do Campeonato Carioca, e confirmou a vaga na semifinal do estadual, na qual jogará contra o Flamengo. Após o duelo em São Januário, Vegetti projetou o clássico no mata-mata e destacou a "sede de vingança" do Cruz-Maltino.

O atacante avaliou que o time está melhorando, e, apesar de ser um jogo difícil, vê a equipe preparada para enfrentar o Rubro-Negro na fase decisiva. Nos últimos 30 duelos entre os cariocas, o Vasco venceu apenas dois, e empatou 11.

– Vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas nós acreditamos que estamos melhorando. Hoje ganhamos de uma grande equipe e com todos juntos, a torcida e nós, acho que estamos preparados para tudo o que está por vir.

Vegetti exaltou a classificação em cima do Botafogo, e destacou a confirmação da vaga da Copa do Brasil 2026. Com o gol contra o Glorioso, o argentino se isolou como o artilheiro da competição.

– A gente cumpriu o primeiro objetivo, que era a classificação para as semifinais. Para nós, era importante não só pela classificação, mas também pela vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Temos que jogar sempre, em todos os anos.

Após a partida, o técnico Carille projetou o clássico no mata-mata e crê no potencial do time para superar o Flamengo.

– Aproveitar, programar bem a semana, deixar as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que possam ir para um jogo e dar melhor resposta do que foi o primeiro contra o Flamengo. Aquele segundo tempo já dá um conforto para mostrar que a gente pode, acreditar que a gente pode, organizar. Claro que em relação aos três do Rio o Vasco está um passinho atrás. Botafogo e Fluminense foram campeões recentes, e o Flamengo vem ganhando muito. Mas o Vasco vem construindo e vai construir com trabalho do dia a dia.

Agora, o Vasco encara o Flamengo, na próxima sexta-feira (28), pelo jogo de ida da semifinal do estadual, contra o Rubro-Negro. Ainda sem local e horário definido, o Cruz-Maltino vai em busca da sua primeira vitória contra o rival em dois anos.