Carille crê no potencial do Vasco contra o Flamengo: ‘Acreditar que a gente pode’

A vitória do Vasco por 1 a 0 diante do Botafogo confirmou a vaga para as semifinais do Campeonato Carioca. Após o confronto em São Januário, na noite deste domingo (23), o treinador enalteceu a vitória no clássico, e já projetou a partida contra o Flamengo. Os jogos serão nos dois próximos finais de semana.

- Tivemos bons momentos. Os primeiros 25 minutos foram muito bons contra o Fluminense. O primeiro tempo contra o Flamengo foi horrível, mas o segundo foi bom. Então não é o jogo todo (ruim). Acabou um clássico importante, não só pela classificação, por ser o primeiro (clássico) vencido com esse grupo que está se formando. Teve muita coisa importante, fazer eles acreditarem, mas tivemos um pouco mais de tempo do que o Botafogo para trabalhar. E a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinos. Foi isso que foi feito, isso que precisamos fazer essa semana - iniciou o treinador.

- Aproveitar, programar bem a semana, deixar as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que possam ir para um jogo e dar melhor resposta do que foi o primeiro contra o Flamengo. Aquele segundo tempo já dá um conforto para mostrar que a gente pode, acreditar que a gente pode, organizar. Claro que em relação aos três do Rio o Vasco está um passinho atrás. Botafogo e Fluminense foram campeões recentes, e o Flamengo vem ganhando muito. Mas o Vasco vem construindo e vai construir com trabalho do dia a dia - completou.

Carille durante coletiva de imprensa do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

Como foi o jogo

Vasco e Botafogo fizeram um duelo parelho em São Januário. Com chances de classificação, as duas equipes disputaram com vontade cada lance. Ajudou muito a iniciativa do técnico Cláudio Caçapa, que mandou a campo o que tinha de melhor no Botafogo, ainda que o indicativo de véspera era por um time misto.

E foi justamente o Botafogo que teve mais volume de jogo nos primeiros 15 minutos. Com Marlon Freitas, Matheus Martins e Igos Jesus se movimentando bastante no campo de ataque, o Vasco era cauteloso nos avanços. O jeito no início foi explorar o erro do Botafogo e os contragolpes. E foi numa mistura dos dois que o time da casa abriu o marcador. Aos 16, Paulo Henrique cruzou da esquerda e Cuiabano, com o braço aberto, cometeu pênalti. Vegetti bateu aos 18 e abriu o marcador.

E se no primeiro tempo fora o Botafogo quem concentrou as ações até os 15, no segundo foi o Vasco quem foi para o sufoco. Lucas Freitas quase fez de cabeça aos 7, e Vegetti teve duas boas chances antes dos 13. Mas o placar não se alterou.

Na reta final de jogo, Cláudio Caçapa injetou sangue novo no Botafogo, que passou os últimos 10 minutos no abafa. Savarino quase marcou aos 37, em chute forte que passou rente à trave. Mas foi só.