Fábio Carille afirmou durante coletiva de imprensa após vitória contra o Botafogo, em São Januário, que o zagueiro Manuel Capasso não está nos planos do Vasco para 2025. Conforme já informado pelo Lance!, o Vasco acredita que a venda de Manuel Capasso seja o melhor caminho. Contratado em 2023, o atleta tem vínculo com o clube até dezembro de 2025.

- Ele não faz parte (dos planos), mas precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade de ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram quatro clubes e ele não quis ainda. Eu estou com dois meninos ali que estou gostando demais, que é o Lyncon e o Luiz Gustavo. Quero na hora que formar esse grupo abrir espaço para os meninos, para que eles possam trabalhar com a gente. A decisão sobre o Capasso, junto com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, a gente leva 12 para o banco. Se não fosse relacionado um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com clubes do Brasil até o meio do ano - declarou técnico do Vasco sobre Capasso após vitória no clássico que garantiu classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Olímpia, do Paraguai, clube no qual o zagueiro esteve a pouco por empréstimo, só tinha prioridade para exercer a opção de compra até o dia 15 de dezembro. O técnico do Vasco revelou que o jogador recebeu ao menos quatro propostas, mas acabou não se interessando.

No Olímpia, Capasso foi um dos destaques da temporada, que culminou com o 47º título do clube no campeonato paraguaio. O zagueiro marcou cinco gols e deu duas assistências em 30 jogos. Destas partidas, o jogador foi titular em 29 das 47 que a equipe disputou na temporada.