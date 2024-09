Vegetti está de repouso após jogar Flamengo x Vasco com febre

Vegetti jogou com febre contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 17/09/2024 - 14:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Vegetti está de repouso para se recuperar de uma virose a tempo de entrar em campo na partida contra o Palmeiras. O atacante argentino jogou com febre no clássico entre Flamengo e Vasco. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Gilmar Ferreira.

O Vasco se reapresenta nesta terça-feira (17) para começar a preparação para enfrentar o Palmeiras. Vegetti não é aguardado, uma vez que está em recuperação.

Vale lembrar que Vegetti também já atuou no sacrifício contra o Flamengo em outra oportunidade. Na ocasião, o atacante estava com uma costela fissurada no Campeonato Carioca. Da mesma forma, o argentino jogou os 90 minutos.

Se sacrificar em prol do Vasco é um habito de Vegetti. Por exemplo: o atacante teve problemas na coxa antes do empate com o Criciúma. O argentino era dúvida até o último dia de trenos e preferiu viajar. Mesmo assim, o jogador seguiu sendo poupado.

Vegetti será avaliados nos próximos dias. Por ora, o atacante não é desfalque. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Estádio Mané Garrincha.