Puma Rodríguez ressurge e ganha importância em momentos decisivos pelo Vasco

16/09/2024

Lateral de seleção, Puma Rodriguez chegou ao Vasco com status de titular absoluto. Logo em seu início, por conta da velocidade, entrega e força física, caiu nas graças da torcida. No primeiro clássico contra o Flamengo, o uruguaio marcou, de vez, seu nome na história do Gigante da Colina.

No segundo tempo da partida, Puma acertou um belo chute e garantiu a vitória do Vasco, num momento em que parecia representar certa tranquilidade para a equipe no ano. Infelizmente, não foi o que aconteceu.

As coisas saíram dos trilhos ainda no início do Brasileirão, assim como toda a equipe e o trabalho de Maurício Barbieri, Puma caiu em desgraça. As más atuações, vaias e até o esquecimento dentro do elenco quase encerraram a passagem do uruguaio pelo Vasco.

Em 2024, porém, o jogador, mesmo na reserva, voltou a aparecer bem, com gols e assistências importantes. Recentemente, marcou contra o Athletico-PR e, na última partida, deu a assistência para o gol de Philippe Coutinho contra o Flamengo. Na Copa do Brasil, o atleta também converteu os pênaltis batidos, nas disputas contra Água Santa, Fortaleza e Athletico-PR.

