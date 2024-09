Philippe Coutinho comemora vitória com a torcida no Maracanã. (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 17/09/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Com o empate com o Flamengo no último domingo (15) por 1 a 1 pela 26ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O Vasco levou um ponto para casa e reassumiu a oitava posição na tabela. Agora, o Cruz-Maltino chegou aos 35 pontos e garantiu sua melhor campanha em sete anos.

➡️ Puma Rodríguez ressurge e ganha importância em momentos decisivos pelo Vasco

➡️Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Nesse mesmo período em 2017, último ano em que conseguiu a vaga para a Libertadores, o time comandado por Zé Ricardo chegava aos 33 pontos na 10ª posição. Na 26ª rodada, o Vasco empatou com a Chapecoense por 1 a 1. Andrés Rios fez o gol vascaíno e Reinaldo deixou tudo igual para a Chape.

Naquele ano, o Cruz-Maltino terminou em 7º lugar, com 56 pontos e garantiu a vaga depois de vencer a Ponte Preta, em São Januário, por 2 a 1, na última temporada. Os gols foram marcados pelos crias Paulinho e Matheus Vital. Os paulistas descontaram com Lucca, de pênalti.

Na classificação final, o Flamengo ficou com a sexta posição - última vaga que garante vaga na fase de grupos, e, na teoria, teria 'roubado' a vaga do Vasco. Porém, o Cruzeiro (que terminou na quinta colocação) venceu a Copa do Brasil em cima do Rubro-Negro, e 'devolveu' a classificação para o Cruz-Maltino.

Em 2024, o Vasco faz uma campanha de recuperação depois da luta contra o rebaixamento na última temporada. Ao empatar com o rival, o Gigante da Colina soma seis jogos sem perder e assumiu o posto de maior sequência invicta da atual edição do Brasileirão.

➡️ Após classificação, Vegetti revela desejo de se aposentar no Vasco

Rafael Paiva, técnico do Vasco, durante partida contra o Athletico-PR em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para o técnico Rafael Paiva, o time tem condições de disputar contra qualquer equipe e mira alto no campeonato para brigar nas primeiras posições. Desde que o treinador assumiu, são 17 jogos: nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

– A gente está conseguindo dar boas respostas, antes da derrota para o Athletico-PR, apesar da classificação, a gente vinha de oito jogos sem perder, acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o sexto jogo consecutivo que a gente não perde, então a gente tem construído coisas boas, e a resposta tem que ser essa, tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição, a gente quer coisas maiores no Brasileirão, a gente precisa provar dentro de campo.

Agora, o Vasco só volta a entrar em campo no final de semana, quando enfrenta o Palmeiras, na 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h do próximo domingo (22), no Mané Garrincha, em Brasília.