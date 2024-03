Vegetti deslancha pelo Vasco em 2024 após se recuperar de lesão

Vegetti é a esperança de gols do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 06/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Pare de fofoca. Há pouco mais de um mês, Vegetti jogava no sacrifício por estar com uma lesão na costela. O atacante parou por cerca de 10 dias para se recuperar e, a partir daí, deslanchou em 2024 pelo Vasco.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vegetti voltou a vestir a camisa do Vasco no clássico contra o Fluminense e passou em branco. O atacante só voltou a balançar as redes contra o Botafogo e em grande estilo. De lá para cá, são cinco gols e uma assistência em cinco jogos.

A boa fase também tem rendido elogios por parte da torcida, que chegou a pegar no pé de Vegetti pela seca de gols. Hoje, o atacante do Vasco tem sido até alvo de memes.

CONFIRA AS ESTATÍSTICAS DE VEGETTI APÓS A RECUPERAÇÃO DA LESÃO NA COSTELA:

➡️ Fluminense 0 x 0 Vasco - 8ª rodada do Carioca

➡️ Botafogo 2 x 4 Vasco - 2 gols - 9ª rodada do Carioca

➡️ Vasco 2 x 1 Volta Redonda - 1 gol - 10ª rodada do Carioca

➡️ Marcílio Dias 1 x 3 Vasco - 1 gol - Primeira fase da Copa do Brasil

➡️ Vasco 4 x 0 Portuguesa - 1 gol e 1 assistência - 11ª rodada do Carioca

Vegetti também atacou de garçom na vitória sobre a Portuguesa (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco volta a entrar em campo nesta quinta-feira (7). O Cruz-Maltino joga por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O adversário é o Água Santa e a bola rola às 20h, em São Januário.