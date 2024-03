CBF cria troféu Roberto Dinamite para artilheiro do Brasileirão

Inauguracao da Estatua de Roberto Dinamite no Estadio Sao Januario em 28 de abril de 2022. (Foto: Daniel RAMALHO/CRVG)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 19:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A partir desta temporada, o artilheiro do Brasileirão receberá o troféu Roberto Dinamite ao fim da competição. A CBF decidiu homenagear o maior ídolo do Vasco que dará nome ao prêmio. Além do troféu, o jogador também receberá uma premiação financeira.

O diretor de marketing da CBF, Lênin Franco, anunciou o feito durante a reunião do Conselho Técnico da competição, que contou com a presença de 20 representantes de clubes da competição.

- Roberto Dinamite é uma das maiores lendas do futebol mundial. Ele conseguiu um feito fantástico ao se sagrar o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, nada mais justo que eternizar esse recorde dando o nome deste craque ao troféu do artilheiro da competição - disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Rodrigo Dinamite, filho de Roberto, esteve presente na reunião e agradeceu pela homenagem.

– Fico muito feliz com essa homenagem ao meu pai. Obrigado por manterem o legado do meu pai. Me sinto muito grato.

No aniversário de um ano da morte do ídolo, o Vasco chegou a sugerir à entidade uma homenagem para Dinamite, que detém diversos recordes na artilharia da competição nacional. Em 2024, o Cruz-Maltino comemora 50 anos de seu primeiro título brasileiro, marcado pela estreia do histórico camisa 10 como titular da equipe.

⚽ RECORDES DE ROBERTO DINAMITE: