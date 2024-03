Dirigente do Flamengo acusa Vasco de colocar jogos para aumentar pontuação na licitação do Maracanã: ‘Não é de boa fé’

Rivais travam disputa para vencer a licitação do Maracanã (Foto: Staff Images/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 16:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vai tentar impugnar a proposta do Vasco na licitação do Maracanã. O vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Dunshee, os cruz-maltinos estão "ilegais" no edital.

O Consórcio Fla-Flu vistoriou premilinarmente os documentos do Consórcio Maracanã Para Todos, de Vasco e WTorre, e identificou partidas do Santos e do Brusque nos documentos.

A gente pode ver que o consórcio do Vasco, para completar o número de jogos, utilizou direitos de jogos de clubes de fora do Rio, no caso o Brusque e o Santos. Ainda vamos precisar examinar com calma. Mas todo princípio dessa licitação é para atender ao Estado do Rio, aos times do Rio. A gente entende que não vai passar isso, porque não é de boa fé. então a gente entende que vai ser reprovado. Na hipótese que seria absurda (de não reprovar), a gente vai impugnar — disse Dunshee ao "ge".

A nossa proposta é muito boa. A gente atende aos requisitos. A gente vai deixar o time do Vasco usar eventualmente. Não vejo prejuízo nenhum - emendou o dirigente do Flamengo.

Flamengo e Fluminense prometem 70 partidas e isso permite a pontuação máxima da concorrência pública. O mínimo previsto no edital são 25 jogos, sendo 75% de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou competições internacionais.

Lúcio Barbosa, o CEO da SAF do Vasco, preferiu não comentar a proposta cruz-maltina nem a dos concorrentes.

- A gente não pode comentar sobre a proposta especificamente. A gente não tem acesso à proposta deles ainda. O que posso comentar é que a gente está confiante em relação à nossa proposta. Ela está de acordo com os requisitos de edital. O nome do nosso consórcio é Maracanã para todos. A gente conta também com Flamengo, Fluminense e Botafogo jogando no Maracanã para engrandecer o futebol carioca.

Lúcio Barbosa é o CEO da SAF do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

PROCESSO DE LICITAÇÃO:

1) 7 de dezembro de 2023: propostas entregues pela dupla Fla-Flu, Vasco e Arena 360;

2) 19 de dezembro de 2023: comissão habilita os três concorrentes e abre prazo para impugnações;

3) Fevereiro de 2024: Governo divulga resultado da análise de impugnações e defesa em total de seis recursos de concorrentes;

4) 5 de março de 2024 (fase atual): abertura dos envelopes de propostas técnicas dos classificados e novo prazo para recursos e análise do Governo dos mesmos;

5) Fase 3 (sem data marcada): abertura dos envelopes de propostas financeiras dos classificados e novo prazo para recursos e análise do Governo dos mesmos.