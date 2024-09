Vegetti desabafa após classificação do Vasco: ‘Ninguém sabe sofrer mais que nós’

Vegetti é o artilheiro da Copa do Brasil (Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Publicada em 12/09/2024 - 00:57 • Curitiba (PR)

O Vasco conquistou mais uma classificação sofrida na Copa do Brasil. O Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 no tempo regulamentar e eliminou o Athletico-PR nos pênaltis. Após converter a última penalidade, Vegetti, o artilheiro da competição com 6 gols, desabafou na saída de campo.

Usar esta camisa é algo muito grande, muito bonito, mas a gente tem que entender que a responsabilidade de usar esta camisa é imensa. Eu falei no vestiário que estamos acostumados a sofrer. Então, hoje ficamos com resultado adverso, com expulsão, conseguimos o gol, aguentamos todo o segundo tempo e falei que ninguém está acostumado a sofrer mais que nós. E é hora para que a gente comece a desfrutar, porque o ano passado sofremos muito. Mas, com coragem, nos momentos ruins, se fez muito mais forte — desabafou Vegetti. E completou:

- Então, essa vitória é para este grupo que já vem desde o ano passado fazendo história. Temos que seguir, estamos em condições de ir por mais. Pensar no Flamengo no domingo, mas isso é uma sensação anímica e uma felicidade muito grande para nós, para a torcida, para o clube. Cara, muito feliz, muito feliz.

O Vasco sofreu para eliminar o Athletico-PR. Após Rayan ser expulso, o Cruz-Maltino empatou com Vegetti e jogou o segundo tempo inteiro com um a menos.

Agora, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo. O jogo que decide o próximo adversário do Cruz-Maltino acontece nesta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h45m de Brasília.