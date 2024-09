Quanto o Vasco vai receber pela classificação às semifinais da Copa do Brasil?

Vegetti converteu a última penalidade para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Publicada em 12/09/2024 - 00:19 • Curitiba (PR)

O Vasco receberá uma quantia milionária pela classificação às semifinais da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará R$ 9,45 milhões ao Cruz-Maltino.

No total, o Vasco já arrecadou R$ 22,89 milhões por participar da Copa do Brasil desde a primeira fase. Além disso, o Cruz-Maltino está entre os quatro melhores clubes da competição.

Agora, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo. O Galo tem a vantagem do empate, tendo em vista que superou o Tricolor paulista no jogo de ida.

💰 CONFIRA TODOS OS VALORES ABAIXO:

- Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

-Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

- Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

- Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

- Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

- Semifinais: R$ 9,45 milhões;

- Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

- Campeão: R$ 73,5 milhões.

Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Após a classificação na Copa do Brasil, o Vasco volta as suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino faz um clássico contra o Flamengo, às 18h30 deste domingo (15), no Maracanã.