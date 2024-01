O Vasco enfrenta o San Lorenzo, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, nesta quinta-feira (18), em em amistoso pela Série Río de la Plata, torneio disputado durante a pré-temporada no Uruguai. A bola rola às 22h15 (horário de Brasília) e terá trasmissão do Star+.