Desta forma, o Vasco foi à Ásia encarar a seleção sul-coreana com seus principais jogadores, deixando no Brasil alguns reservas e garotos da base para representar o time no Brasileiro. Com isso, o Cruz-Maltino empatou com a Coréia do Sul em 4 a 4, no mesmo dia em que foi derrotado por 3 a 2 diante do Bahia.