O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi procurado pela mãe de um atleta de 14 anos da base do remo vascaíno relatando que ontem, 15/1, seu filho foi injustamente preso dentro de um ônibus quando regressava do treino para sua casa, no morro do Tuiutí.

O menor havia sido detido por policiais militares e conduzido para a delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência enquadrando o jovem, que é negro, como “adolecente infrator”, acusado de furtar um aparelho de telefone celular.

O fato do jovem ter se apresentado como atleta do Vasco da Gama e mostrado documento do clube foi desconsiderado. A autoridade policial não fez contato com o Vasco da Gama.

Diante desse caso gravíssimo, o CRVG informa que acionou seu departamento jurídico para atuar em representação de seu jovem remador buscando a indispensável reparação da injustiça praticada.

O Vasco da Gama não permitirá que o nome de seu atleta seja maculado e está dando todo o apoio a sua família.