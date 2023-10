Pelo lado do Vasco, Ramón Díaz, um técnico experiente, de 64 anos, vitorioso e renomado no cenário mundial, tendo sucesso também como jogador. No Fortaleza, Vojvoda, um treinador de 46 anos que se consolidou no futebol brasileiro, mudou o Fortaleza de patamar e agora busca a coroação de um grande trabalho, com a possibilidade de conquista da Copa Sul-Americanca. A decisão contra a LDU será daqui a 10 dias, no Uruguai.