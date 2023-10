Apesar de estar com a cabeça na final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, no final do mês, o Fortaleza não quer abrir mão do Brasileirão e vai enfrentar o Vasco com força máxima. O time ainda teve o reforço de Pedro Rocha, que voltou a ser relacionado após uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida em março. No primeiro turno, o Leão do Pici venceu o Cruz-Maltino, na Arena Castelão, por 2 a 0, gols de Thiago Galhardo e Silvio Romero, nos minutos finais da partida.