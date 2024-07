Vasco x Fluminense: Pedrinho explica motivo pelo qual clássico será em Cariacica

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 12/07/2024 - 00:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo clássico entre Vasco e Fluminense já tem local definido. Trata-se do Estádio Kleber Andrade, em Cariacia, no Espírito Santo. Em entrevista após a apresentação de Philippe Coutinho, Pedrinho, o presidente do Vasco, afirmou o Bepe (Batalhão Especialização em Policiamento nos Estádios) não autorizou que a partida fosse em São Januário. Confira no player acima.

Vasco e Fluminense se enfrentarão em Cariacica (Foto: Reprodução/Lance!)

Em São Januário (Vasco x Fluminense) porque o Bepe não autorizou. A gente ia botar em Brasília, mas a agenda está fechada. Cariacica é uma alternativa. O Maracanã a gente conversou num momento de negociação onde achamos que o custo ia ser muito maior do que a receita. Os dois clubes estão com dificuldade. Então, a gente tomou a decisão de jogar em Cariacica. É uma alternativa. O Vasco quer jogar em São Januário, no Maracanã e eu também quero. Mas é uma alternativa que a gente tem para o momento — contou Pedrinho

Além de confirmar o clássico entre Vasco e Fluminense, em Cariacica, Pedrinho também falou sobre outros assuntos com a imprensa. Dentre eles, detalhes sobre o contrato de Philippe Coutinho e os retornos de Alex Teixeira e Souza.

O Vasco volta a entrar em campo na quarta-feira (17), quando enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.