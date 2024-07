Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 11/07/2024 - 23:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Além de Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Souza acertaram os retornos ao Vasco. Após a apresentação do camisa 11 cruz-maltino, Pedrinho revelou o que faltava para a dupla ser anunciada pelo clube. Confira no player acima.

Pedrinho confirmou as contratações de Alex Teixeira e Souza (Foto: Reprodução/Lance!)

Eles fizeram exames e está tudo "ok". Os contratos particulares estão assinados. Faltam os federativos. Eu acho que o Souza já até assinou tudo. Mas está tudo certo. Agora é só ver como vai ser a apresentação do Souza e do Alex — revelou Pedrinho

Alex Teixeira estava livre no mercado após ter sido dispensado pelo próprio Vasco no final de 2023. O meia-atacante voltou ao clube que o revelou em 2022, para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Alex Teixeira disputou 50 no retorno ao Vasco, marcou seis gols e deu sete assistências.

Foi por muito pouco que Souza não acertou o retorno no início do ano. O volante, que é cria do Vasco, tinha um acerto verbal com o clube. No entanto, com a demissão de Paulo Bracks, o Cruz-Maltino não deixou claro se contava com o jogador.

Com isso, Souza assinou com o Basaksehir, da Turquia, onde tem contrato até junho de 2025. O volante vai rescindir com o clube turco para poder fechar com o Vasco. Por lá, o jogador esteve em campo em 13 jogos e deu uma assistência.

Alex Teixeira e Souza foram nomes sugeridos por Philippe Coutinho para reforçarem o Vasco nesta janela de transferências.