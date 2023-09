O Vasco terá uma reunião com a Procuradoria-Geral do Ministério Público, nesta quarta-feira (6), para acertar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Em caso de acordo, São Januário estaria liberado. No entanto, o estádio ainda estaria impedido pela PM de receber clássicos. O clube já fez contato com o BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) e entende que com o TAC assinado, terá condições de segurança para abrigar um jogo contra um rival do Rio, mas essa possibilidade fica para o clássico com o Botafogo.