No domingo (3), a diretora jurídica da SAF, Gisele Cabrera, afirmou que o acordo com o Ministério Público para o TAC estava em reta final, faltando apenas alguns detalhes para ser oficializado. O Vasco pretende implementar diversas medidas de segurança, como reconhecimento facial nas catracas de acesso a São Januário, instalação de câmeras de segurança no interior do estádio, dentre outras para liberar público no local.