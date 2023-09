"- Expansão da equipe de orientação de público para a área interna do Estádio de São Januário, com permanência até o fim do escoamento de todo o público do Estádio;

- Manutenção do perítmetro de segurança até o escoamento total do público do Estádio;

- Reciclagem do treinamento de evacuação de público voltado para equipes de segurança e orientação de público;

-Produção de material educativo a ser transmitido no som/telão antes das partidas com orientações sobre comprotamento em casos de emergência;

- Revisão dos procedimento de revista nos acessos de público, incluindo terceirizados;

- Melhoria da sinalização de fluxos e pontos de interesse (banheiros, postos médicos, saídas);

- Melhorida da sinalização de portões de acesso e bilheterias;

- Definição, pelos órgãos públicos, dos quantitativos ideiais para classificação das operações."