Vasco x Cuiabá: CBF reagenda jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reagendou o jogo entre Vasco e Cuiabá, atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mudança é em razão do compromisso cruz-maltino com a semifinal da Copa do Brasil.

Agora, Vasco e Cuiabá jogam às 19h do dia 23 de outubro, em São Januário. Antes, as equipes se enfrentariam no dia 25 de setembro.

Esta é a segunda vez que o jogo entre Vasco e Cuiabá é alterado. Primeiramente, o duelo preciso ser remarcado por conta do jogo do playoff da Sul-Americana, quando o Dourado encarou o Palestino.

Após Vasco e Cuiabá se enfrentarem, os times ficarão com o mesmo número de jogos que grande parte dos adversários. Ambos já disputaram 24 rodadas.

Vasco e Cuiabá possuem um jogo a menos (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Hoje, o Vasco ocupa a 9ª posição na tabela do Brasileirão, com 34 pontos. O Cruz-Maltino volta a entrar em campo neste domingo, quando faz um clássico contra o Flamengo às 18h30 deste sábado (15), no Maracanã.