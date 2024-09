Escudo do Vasco: como surgiu e história do símbolo

A Cruz de malta sempre esteve presente no escudo do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

O primeiro escudo do Vasco da Gama foi criado cinco anos após a criação do clube e hoje é um dos mais famosos e reconhecidos no cenário nacional, carregando a paixão de seus mais de 14 milhões de torcedores. Quer saber tudo sobre as origens do escudo do Gigante da Colina? O Lance! conta para você.

Desde a sua fundação, os símbolos estiveram presentes no escudo do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A história e as origens do escudo do Vasco

O primeiro escudo do Vasco era bem diferente do que vemos atualmente. Divulgado em 1903, cinco anos após a fundação do clube, mas no ano de sua fundação, o clube contava com um emblema que era basicamente a caravela de Portugal. Ele era redondo, que se distinguia muito do formato atual. Além disso, a faixa branca diagonal ainda não existia, mas a caravela portuguesa no centro do escudo já estava presente neste primeiro escudo vascaíno.

Em 1920, outro escudo do Vasco foi lançado, já ganhando a forma que conhecemos nos dias de hoje, com a faixa branca em diagonal, mantendo a caravela portuguesa no meio do emblema. Em 1980, uma outra versão mais moderna foi lançada, com as formas do escudo mais arredondadas, que é o que conhecemos nos dias de hoje.

O primeiro escudo do Vasco foi criado no ano de sua fundação, com a caravela portuguesa em destaque (Foto: Reprodução)

Uma curiosidade dos símbolos do escudo do Vasco é que a cruz presente no emblema de 1903 ainda não era a famosa "Cruz de Malta", mas sim a "Cruz de Cristo". Mais tarde, um outro tipo de cruz foi apresentada no escudo vascaíno, que foi a que ficou conhecida como a "Cruz de Malta", no entanto, descobriu-se ao longo do tempo que na realidade era uma "Cruz Pátea". A verdadeira Cruz de Malta é bem diferente, apresentando oito lados bifurcados.

As cores do escudo do Vasco também tem significado. O preto remete aos mares desconhecidos do Oriente, que foram desbravados pelo navegador Vasco da Gama. Já a faixa diagonal branca representa a rota feita pelo almirante. A junção das cores também fala sobre a ideia de comunhão de etnias, muito defendida pelo clube.