Após classificação, Vegetti revela desejo em aposentar no Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro

Após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, o artilheiro Vegetti falou sobre expectativas na reta final da competição e revelou desejou em aposentar no Vasco, em entrevista à PLACAR. O camisa 99 marcou o gol que deixou o Cruz-Maltino vivo e converteu o pênalti que confirmou a vaga na próxima fase.

O jogador de 35 anos é o atual capitão da equipe e ainda tem mais um ano de contrato. Segundo ele, as conversas de renovação já conversaram e se depender dele, ele ficaria no Vasco até o fim da sua carreira.

– Eu falo isso sempre em toda a minha carreira: a gente não pode prometer algo sem saber o que vai acontecer. Eu tenho mais um ano de contrato (até dezembro de 2025), mas o presidente já falou comigo e com o meu empresário e eu disse: ‘cara, estou muito feliz aqui, se quiser que fique depende de você’. Se depender de mim, ficaria até aposentar. Falei isso para ele de coração que se fosse por mim ficaria até aposentar, mas não depende só de mim obviamente. Tem a procura do mercado, o Vasco pode receber uma proposta que considera, ou não. Muita coisa pode acontecer, mas fui muito claro com ele. Ele sabe. Estou muito feliz, acho que o melhor ano do Vasco está por vir. O clube precisa voltar a ser o que foi e eu quero ser protagonista, parte disso.

Em pouco mais de um ano defendendo a cruz de malta, o argentino mostra uma identificação com o clube e já é idolatrado pela torcida. Com gols em momentos decisivos, Vegetti é o artilheiro da Copa do Brasil com seis gols, e revelou que vaga na semifinal já o permite sonhar com o primeiro título pelo Vasco.

– A nível de grupo quero ganhar a Copa do Brasil, é uma meta a curto prazo, agora sim temos esse objetivo. E depois no Campeonato Brasileiro estamos na oitava posição, queremos entrar no G-6, classificar à Copa Libertadores, esquecer totalmente o rebaixamento. São metas que no começo do ano, ou em uma parte do torneio, não almejávamos. E a nível pessoal quero ser artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão, mas não é fácil, eu falo: tenho que trabalhar, tem que acontecer muitas coisas, tenho que fazer muitos gols para isso.

O Vasco volta à campo no próximo domingo (15), em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (Brasília).

