Vasco finaliza reforma no vestiário do CT Moacyr Barbosa; veja

O Vasco concluiu e apresentou as obras de um novo vestiário no CT Moacyr Barbosa. A atualização da infraestrutura foi realizada com o propósito de modificar as instalações físicas utilizadas diariamente pelos jogadores e pelos profissionais do departamento de futebol do clube.

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Financiamento viabilizado pela S.A.B.

As obras do novo vestiário foram custeadas integralmente por meio dos recursos gerados pela S.A.B. (Sociedade Anônima da Brahma). A iniciativa é uma parceria da cervejaria com o aplicativo Zé Delivery.

O modelo de negócios funciona revertendo 10% do valor das compras de produtos da marca de cerveja para o time do coração escolhido pelo consumidor no aplicativo. Para incentivar o consumo responsável, as compras da versão sem álcool (Brahma 0,0%) geram um repasse dobrado de 20% para os clubes.

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Novo vestiário do CT Moacyr Barbosa, do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

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Números da arrecadação da torcida vascaína

As informações registradas no painel da campanha, referentes ao período de 4 de junho de 2025 a 24 de março de 2026, apontam que os repasses direcionados ao Vasco da Gama totalizaram R$ 1.416.519,23. O relatório indica ainda que o valor médio gerado por cada consumidor vascaíno na plataforma foi de R$ 25,96.

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Com o montante acumulado nesse período, a equipe ocupou a quarta posição no ranking nacional de arrecadação do projeto, atrás de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.

Novo vestiário do CT Moacyr Barbosa, do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

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