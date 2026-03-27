Vasco finaliza reforma no vestiário do CT Moacyr Barbosa; veja
Reforma foi viabilizada por meio de uma campanha de uma marca de cerveja
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O Vasco concluiu e apresentou as obras de um novo vestiário no CT Moacyr Barbosa. A atualização da infraestrutura foi realizada com o propósito de modificar as instalações físicas utilizadas diariamente pelos jogadores e pelos profissionais do departamento de futebol do clube.
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Financiamento viabilizado pela S.A.B.
As obras do novo vestiário foram custeadas integralmente por meio dos recursos gerados pela S.A.B. (Sociedade Anônima da Brahma). A iniciativa é uma parceria da cervejaria com o aplicativo Zé Delivery.
O modelo de negócios funciona revertendo 10% do valor das compras de produtos da marca de cerveja para o time do coração escolhido pelo consumidor no aplicativo. Para incentivar o consumo responsável, as compras da versão sem álcool (Brahma 0,0%) geram um repasse dobrado de 20% para os clubes.
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Números da arrecadação da torcida vascaína
As informações registradas no painel da campanha, referentes ao período de 4 de junho de 2025 a 24 de março de 2026, apontam que os repasses direcionados ao Vasco da Gama totalizaram R$ 1.416.519,23. O relatório indica ainda que o valor médio gerado por cada consumidor vascaíno na plataforma foi de R$ 25,96.
Com o montante acumulado nesse período, a equipe ocupou a quarta posição no ranking nacional de arrecadação do projeto, atrás de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.
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