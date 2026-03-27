menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco deve poupar jogadores em maratona de jogos na primeira quinzena de abril

Gigante da Colina vai viajar mais de 14 mil quilômetros nos primeiros 14 dias do mês

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/03/2026
07:30
Vasco retomou as atividades nesta quarta-feira (25) (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraVasco retomou as atividades nesta quarta-feira (25) (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco vai encarar uma sequência intensa de partidas na primeira quinzena de abril, com cinco jogos em 14 dias, entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Para enfrentar o desafio físico, a comissão técnica estuda poupar alguns atletas em momentos estratégicos da maratona.

continua após a publicidade

➡️ Clubes da Alemanha e da Itália monitoram Cuiabano e ligam sinal de alerta no Cruz-Maltino

A prioridade da equipe segue sendo o Brasileirão, como já reforçou o treinador Renato Gaúcho. Após a vitória sobre o Grêmio no último domingo (22), o técnico falou sobre o planejamento para a sequência da temporada.

- O Campeonato Brasileiro é prioridade, nunca vou me desligar. E não é (prioridade) minha, é do clube. Já vi a tabela, na volta a gente vai estudar, conversar com o Pedrinho e a diretoria para tomar algumas decisões, e tem a Copa do Brasil, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O mais provável, é que o Gigante da Colina não utilize força máxima na estreia da Sul-Americana contra o Barracas Central, da Argentina, no dia 5 de abril.

David durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
David durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Aposte em partidas do Cruz-Maltino no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Calendário de jogos do Vasco

Coritiba × Vasco – Brasileirão
📅 1/4/2026 (quarta-feira)
📍 Estádio Couto Pereira

Vasco × Botafogo – Brasileirão
📅 5/4/2026 (domingo)
📍 São Januário

Barracas Central × Vasco – Sul-Americana
📅 7/4/2026 (terça-feira)
📍 Estádio Claudio Chiqui Tapia

Remo × Vasco – Brasileirão
📅 12/4/2026 (domingo)
📍 Mangueirão

Vasco × Audax Italiano – Sul-Americana
📅 14/4/2026 (quarta-feira)
📍 São Januário

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias