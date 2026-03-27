Vasco deve poupar jogadores em maratona de jogos na primeira quinzena de abril
Gigante da Colina vai viajar mais de 14 mil quilômetros nos primeiros 14 dias do mês
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O Vasco vai encarar uma sequência intensa de partidas na primeira quinzena de abril, com cinco jogos em 14 dias, entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Para enfrentar o desafio físico, a comissão técnica estuda poupar alguns atletas em momentos estratégicos da maratona.
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A prioridade da equipe segue sendo o Brasileirão, como já reforçou o treinador Renato Gaúcho. Após a vitória sobre o Grêmio no último domingo (22), o técnico falou sobre o planejamento para a sequência da temporada.
- O Campeonato Brasileiro é prioridade, nunca vou me desligar. E não é (prioridade) minha, é do clube. Já vi a tabela, na volta a gente vai estudar, conversar com o Pedrinho e a diretoria para tomar algumas decisões, e tem a Copa do Brasil, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro.
O mais provável, é que o Gigante da Colina não utilize força máxima na estreia da Sul-Americana contra o Barracas Central, da Argentina, no dia 5 de abril.
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Calendário de jogos do Vasco
Coritiba × Vasco – Brasileirão
📅 1/4/2026 (quarta-feira)
📍 Estádio Couto Pereira
Vasco × Botafogo – Brasileirão
📅 5/4/2026 (domingo)
📍 São Januário
Barracas Central × Vasco – Sul-Americana
📅 7/4/2026 (terça-feira)
📍 Estádio Claudio Chiqui Tapia
Remo × Vasco – Brasileirão
📅 12/4/2026 (domingo)
📍 Mangueirão
Vasco × Audax Italiano – Sul-Americana
📅 14/4/2026 (quarta-feira)
📍 São Januário
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