Vasco x Audax Italiano: veja informações sobre ingressos para duelo na Sul-Americana
Gigante da Colina recebe o time chileno na próxima terça-feira (14), em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco recebe o Audax Italiano pela segunda rodada da Copa Sul-Americana 2026, em partida marcada para a próxima terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em São Januário. Para o confronto, o clube divulgou um guia completo com orientações sobre venda de ingressos, valores, acessos e procedimentos obrigatórios, como o uso de QR-Code e a biometria facial, que será o único meio de entrada no estádio.
📅 Venda de ingressos para Vasco x Audax Italiano
- Abertura para sócios: 6/4 às 12h
- Público geral e visitante: 7/4 às 16h
- Encerramento: 14/4 às 21h45
Ondas de compra (sócios)
6/4 às 12h – Estatutário e Dinamite Eterno
6/4 às 14h – Gigante ★★★★★
6/4 às 16h – Gigante ★★★★
6/4 às 18h – Gigante ★★★
7/4 às 10h – Gigante ★★ e Norte a Sul
7/4 às 12h – Camisas Negras e Coração Infantil
7/4 às 16h – Público geral, visitante e gratuidades
💰 Valores dos ingressos
Arquibancada
- Dinamite Eterno: check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 30
- Gigante ★★★★ – R$ 36
- Gigante ★★★ – R$ 42
- Gigante ★★ – R$ 48
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 60
- Camisas Negras – R$ 84
- Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60
VIP
- Dinamite Eterno: check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 40
- Gigante ★★★★ – R$ 48
- Gigante ★★★ – R$ 56
- Gigante ★★ – R$ 64
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 80
- Camisas Negras – R$ 112
- Inteira: R$ 160 | Meia: R$ 80
Social
- Dinamite Eterno: check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 50
- Gigante ★★★★ – R$ 60
- Gigante ★★★ – R$ 70
- Gigante ★★ – R$ 80
- Estatutário e Norte a Sul – R$ 100
- Camisas Negras – R$ 140
- Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100
Visitante
- Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60
🛒 Onde comprar
Sócio Gigante: site oficial
Sócio Estatutário: site oficial
Público geral e visitante: plataforma de ingressos do clube
🧑🦰 Biometria facial (obrigatória)
- Cadastro no site do Sócio Gigante ou na plataforma de ingressos
- Captura facial automática
- Envio de documento e validação por e-mail
Convidado de sócio:
- Deve possuir cadastro e biometria
- Precisa ser vinculado pelo titular no carrinho
- Não pode ser alterado após a vinculação
🎫 Gratuidades (resgate online)
- Período: 07/04 às 16h até 08/04 às 18h
- Local: site de ingressos (setor Arquibancada – portões 5 ou 9)
Crianças (3 a 11 anos):
- Necessário estar vinculada a um adulto com ingresso pago
Idosos (60+):
- Documento oficial com foto
PCD:
- Cadastro com envio de documentação (Cartão PCD, RioCard Social ou laudo médico com CID)
- Possibilidade de acompanhante (quando previsto)
TEA – Camarote da Inclusão:
- Selecionar setor Camarote (33/34)
- Acesso pelo portão 3
- Necessário laudo ou CipTEA
- Acompanhante permitido conforme legislação
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias