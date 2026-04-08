Vasco x Audax Italiano: veja informações sobre ingressos para duelo na Sul-Americana

Gigante da Colina recebe o time chileno na próxima terça-feira (14), em São Januário

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
14:49
Ct Moacyr Barbosa - VASCO
imagem cameraCT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
O Vasco recebe o Audax Italiano pela segunda rodada da Copa Sul-Americana 2026, em partida marcada para a próxima terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em São Januário. Para o confronto, o clube divulgou um guia completo com orientações sobre venda de ingressos, valores, acessos e procedimentos obrigatórios, como o uso de QR-Code e a biometria facial, que será o único meio de entrada no estádio.

➡️ JP e Avellar deixam boa impressão em estreia do Vasco na Sul-Americana

📅 Venda de ingressos para Vasco x Audax Italiano

  • Abertura para sócios: 6/4 às 12h
  • Público geral e visitante: 7/4 às 16h
  • Encerramento: 14/4 às 21h45

Ondas de compra (sócios)

6/4 às 12h – Estatutário e Dinamite Eterno
6/4 às 14h – Gigante ★★★★★
6/4 às 16h – Gigante ★★★★
6/4 às 18h – Gigante ★★★
7/4 às 10h – Gigante ★★ e Norte a Sul
7/4 às 12h – Camisas Negras e Coração Infantil
7/4 às 16h – Público geral, visitante e gratuidades

➡️ JP reclama de jogo duro contra argentinos em empate do Vasco: 'Pegavam sem bola'

💰 Valores dos ingressos

Arquibancada

  • Dinamite Eterno: check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 30
  • Gigante ★★★★ – R$ 36
  • Gigante ★★★ – R$ 42
  • Gigante ★★ – R$ 48
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 60
  • Camisas Negras – R$ 84
  • Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

VIP

  • Dinamite Eterno: check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 40
  • Gigante ★★★★ – R$ 48
  • Gigante ★★★ – R$ 56
  • Gigante ★★ – R$ 64
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 80
  • Camisas Negras – R$ 112
  • Inteira: R$ 160 | Meia: R$ 80

Social

  • Dinamite Eterno: check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 50
  • Gigante ★★★★ – R$ 60
  • Gigante ★★★ – R$ 70
  • Gigante ★★ – R$ 80
  • Estatutário e Norte a Sul – R$ 100
  • Camisas Negras – R$ 140
  • Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100

Visitante

  • Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

🛒 Onde comprar
Sócio Gigante: site oficial
Sócio Estatutário: site oficial
Público geral e visitante: plataforma de ingressos do clube

🧑‍🦰 Biometria facial (obrigatória)

Convidado de sócio:

  • Deve possuir cadastro e biometria
  • Precisa ser vinculado pelo titular no carrinho
  • Não pode ser alterado após a vinculação

🎫 Gratuidades (resgate online)

  • Período: 07/04 às 16h até 08/04 às 18h
  • Local: site de ingressos (setor Arquibancada – portões 5 ou 9)

Crianças (3 a 11 anos):

  • Necessário estar vinculada a um adulto com ingresso pago

Idosos (60+):

  • Documento oficial com foto

PCD:

  • Cadastro com envio de documentação (Cartão PCD, RioCard Social ou laudo médico com CID)
  • Possibilidade de acompanhante (quando previsto)

TEA – Camarote da Inclusão:

  • Selecionar setor Camarote (33/34)
  • Acesso pelo portão 3
  • Necessário laudo ou CipTEA
  • Acompanhante permitido conforme legislação
Vasco soma apenas um ponto em jogo estreia (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Vasco empatou na estreia da Sul-Americana contra o Barracas Central (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

  • Matéria
