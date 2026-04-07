Gol perdido em Barracas Central x Vasco irrita torcedores: 'Tá explicado'

Vasco e o Barracas Central empataram em 0 a 0, pela primeira fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Francisco de Sola. A partida, marcada por um jogo morno, sem gols e com expulsões para o lado do clube argentino, teve um ingrediente no fim: um gol perdido aos 48 do segundo tempo com Adson.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Oportunidade perdida Adson, finalizou com o pé esquerdo do lado direito da área. A assistência seria de Claudio Spinelli com um passe de cabeça.

🤑 Aposte nos jogos do Vasco pela Copa Sul-Americana! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o lance do atacante, que não vem tendo minutagem e acabou comprometendo o resultado no fim.

Veja os comentários:

Como foi Barracas Central x Vasco?

Texto de: Pedro Cobalea.

No primeiro tempo, o Vasco dominou a partida com 64% de posse de bola contra 36% do adversário argentino e criou as melhores oportunidades de gol. A equipe teve pelo menos duas chances claras para abrir o placar: a primeira em uma cabeçada de Spinelli e a segunda em um chute após uma boa infiltração do jovem lateral-esquerdo Avellar, mas ambas pararam em boas intervenções do goleiro Juan Espínola.

continua após a publicidade

O grande destaque da etapa inicial foi o meia JP, principal articulador do Cruz-Maltino, que distribuiu bons passes e teve papel fundamental na organização do meio-campo.

➡️ Atuação de jogador em Barracas Central x Vasco chama atenção: 'Pedindo passagem'

Momento do lance perdido de Adson no fim do jogo. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

No segundo tempo, o time argentino voltou mais organizado, enquanto o Vasco aparentou sentir o cansaço em campo. As alterações promovidas pelo treinador Marcello Salles surtiram efeito, com as entradas de Adson e Marino dando mais dinamismo à equipe. Na reta final, a situação ficou ainda mais favorável para o Gigante da Colina quando Maximiliano Puig, recém-entrado na equipe argentina, foi expulso após uma entrada dura em Nuno Moreira. Porém, mesmo com a superioridade númerica, o Vasco não conseguiu quebrar o zero no placar.