JP reclama de jogo duro contra argentinos em empate do Vasco: 'Pegavam sem bola'
Meia lamentou chances perdidas, mas valorizou o ponto conquistado fora de casa
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Após o empate entre Vasco e Barracas Central na estreia da Copa Sul-Americana, o meia JP, um dos destaques do Vasco na partida, comentou sobre as dificuldades enfrentadas dentro de campo, principalmente pela postura mais física dos adversários argentinos.
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Segundo o jogador, o confronto foi bastante disputado e marcado por faltas não assinaladas pela arbitragem.
- Jogo disputado, os caras pegavam sem bola toda hora, algumas faltas o juiz não deu. Mas fizemos um bom jogo, só faltou concluir em gol mesmo. No primeiro tempo, a gente chegou a criar oportunidades com o Avellar, o goleiro defendeu. No segundo tempo, o time deles com um a menos, a gente pressionou no fim. Infelizmente não saiu o gol, mas pelo menos levamos um ponto para casa - afirmou.
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O meia, que fez apenas seu quinto jogo na temporada, celebrou a oportunidade de voltar a atuar e reforçou sua disposição para ajudar a equipe.
- Feliz em voltar a atuar, já tinha um tempo sem jogar. Acredito que a gente se prepara muito para quando tiver a oportunidade aproveitar. Independente se for 5 ou 10 minutos, como o Renato fala. Pode contar comigo que vou estar à disposição para ajudar o Vasco. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas acredito que lutamos, batalhamos e poderíamos até sair com o resultado. Infelizmente não concluímos em gols.
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Por fim, ao ser questionado sobre a influência da chuva durante o confronto, JP minimizou o fator climático, mas voltou a destacar o estilo mais físico dos adversários.
- No Brasil chove também. Achei que o jogo foi um pouco diferente, mais pegado. Os argentinos, muitas vezes, a gente dá o passe e eles pegam a gente sem bola, e o juiz não faz nada. Tem falta que é clara e o juiz não dá. Mas é isso, jogo disputado - concluiu o meia.
✅ FICHA TÉCNICA
BARRACAS CENTRAL X VASCO
SUL-AMERICANA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Florencio Sola
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)
⚽ Gols:
🟨 Cartões amarelos: Matheus França (VAS), Tómas Porra (BAR), Damián Martínez (BAR), Candia (BAR), Lukas Zuccarello (VAS), Briasco (BAR)
🟥 Cartões vermelhos: Puig (BAR)
Escalação do Barracas Central
Espínola, Damían Martínez (Barrios), Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Miloc, Tomás Porra e Ivan Tapia (Puig); Morales (Briasco) e Candia (Maroni).
Escalação do Vasco
Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Avellar (Marino); Hugo Moura, JP e Matheus França (Adson); Nuno Moreira (Zuccarello) e Spinelli.
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