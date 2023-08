Outro ponto debatido pelo Vasco é a questão da insegurança jurídica. A decisão desta quarta-feira (16) vai de encontro com outras duas já proferidas pelo Tribunal, que reconheceram o direito do clube alugar o Maracanã. Isso porque o Termo de Permissão de Uso (TPU) diz que "fica vedado ao Permissionário o favorecimento a uma ou mais de uma agremiação, clube, associação ou confederação desportiva, por meio de (…) e ou a prática de atos que resultem em vedação de acesso à utilização do Conjunto às agremiçaçoes, clubes, associação ou confederaçao".