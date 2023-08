Quem é o dono do Maracanã? Uma das muitas perguntas sobre o estádio é simples de ser respondida: Flamengo e Fluminense são os gestores desde 2019. Desde então, eles têm a concessão renovada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A última renovação foi em abril de 2023, de maneira provisória. O interesse do Vasco no Maracanã é motivo de polêmica, já que Rubro-Negro e Tricolor vem barrando as tentativas do clube cruz-maltino de jogar no estádio.