Vasco x Atheltico-PR: nem o frio e dia atípico para rodada afastam os vascaínos de São Januário

Vasco joga contra o Athletico-PR nesta segunda-feira (26) (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 26/08/2024 - 20:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Nem mesmo o frio e o dia atípico para uma rodada impediram que o torcedor do Vasco comparecesse em São Januário. Momentos antes da bola rolar, os arredores de São Januário estavam cercados por muitos vascaínos.

As condições não eram as melhores. Afinal, 17 graus é uma temperatura completamente incomum para o carioca. Além disso, o trânsito caótico do Rio de Janeiro dificultou a chegada do torcedor ao estádio.

O tradicional pagode do "Sambarreira" se fez ausente. Mas ainda assim, muitos torcedores não abriram mão de "tomar aquela gelada" como pede um pré-jogo de respeito.

Aos poucos, os torcedores do Vasco foram enchendo as arquibancadas de São Januário e mostrando que nem o dia fora do comum e o frio afastam "a mais leal" de São Januário. Ingressos esgotados e casa cheia.

Torcedores do Vasco esgotaram ingressos para partida contra o Athletico-PR (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Vasco e Athletico-PR se enfrentam em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h.