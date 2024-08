Philippe Coutinho, jogador do Vasco, durante aquecimento antes da partida contra o Bragantino, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro

O Vasco enfrenta o Athletico-PR em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar de ter voltas importantes ao time titular, Philippe Coutinho segue como desfalque para a partida. O clube divulgou nesta segunda-feira (26) que o clube foi diagnosticado com Covid-19.

A torcida vivia expectativa para a volta do camisa 11, que não atua pelo Cruz-Maltino desde o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO. Desde então, o jogador estava tratando uma lesão na coxa esquerda, sofrida no início do mês.

Coutinho estaria liberado por razões físicas para o duelo do Brasileirão, que seria usado em preparação para ele poder atuar com melhor ritmo no mata-mata na próxima quinta-feira (29). O Vasco volta a enfrentar o Athletico pela Copa do Brasil, em São Januário.

Philippe Coutinho, jogador do Vasco, durante partida contra o Bragantino, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

David é mais um desfalque para o clube da Colina para a partida desta segunda. Segundo o anúncio divulgado pelo clube, o camisa 7 apresentou um quadro de celulite facial e foi afastado das atividades para tratamento.

Por outro lado, Vegetti está de volta ao time depois de ser poupado na partida contra o Criciúma para tratar dores na coxa. Confira a escalação: