O Vasco da Gama terá um confronto decisivo neste domingo (28), às 11h (de Brasília), em Teresópolis, contra o Ceará, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal - o Lance! transmite no YouTube. A partida de volta será no dia 5 de outubro, também às 11h, em solo cearense.

Entre os destaques do time cruzmaltino está Raul Rocha, camisa 10 da equipe, que já soma quatro gols em oito jogos na competição. O ala permanece confiante no bom momento do Vasco, que segue invicto no Campeonato Estadual de 2025, e acredita que a força coletiva pode ser determinante na busca pela classificação.

- Sabemos que será um confronto muito difícil, o Ceará tem uma equipe qualificada, mas estamos preparados. Jogar em casa primeiro pode ser um diferencial, e vamos entrar com intensidade máxima para buscar a vantagem e lutar pela classificação até o fim - avaliou Raul.

Até aqui, o Vasco soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas em 10 jogos, com 30 gols marcados, totalizando 17 pontos na fase de grupos da competição.

Raul Rocha em ação pelo futsal do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco)

Quem é Raul Rocha, um dos destaques do Vasco?

Raul é um dos grandes nomes do projeto de reestruturação do futsal do Vasco. De volta ao clube em 2024, rapidamente assumiu papel de liderança na equipe e foi decisivo na conquista do bicampeonato estadual, com 100% de aproveitamento — dez vitórias em dez jogos.

Na campanha do título do Campeonato Carioca deste ano, o camisa 10 participou diretamente de 23 gols em 20 partidas, com 11 gols e 12 assistências. Declarado torcedor vascaíno, o ala descreveu a emoção de defender o clube:

- Ser campeão com a camisa do Vasco, que é o time do meu coração, é uma sensação indescritível.

Antes de retornar a São Januário, Raul construiu carreira internacional, passando pela Itália — onde vestiu as camisas de Orte B Sport, Lazio, Lido di Ostia e Meta Catania — e também pela Espanha, atuando no Osasuna Magna e no Jimbee Cartagena. No Brasil, brilhou pelo Praia Clube de Uberlândia, conquistando a Taça Brasil em 2023.