Torcedores do Vasco se revoltam com arbitragem para jogo com Bahia: ‘O mesmo’
João Vitor Gobi apita partida nesta quarta-feira (24)
O árbitro escolhido para apitar o confronto entre Vasco e Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), desagradou os cruz-maltinos. O motivo é que o árbitro João Vitor Gobi, de São Paulo, foi o responsável por apitar o duelo entre as equipes na Arena Fonte Nova, em 2024, quando um lance polêmico marcou a partida.
O episódio que gerou revolta na torcida vascaína ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o atacante David recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. O Vasco acabou derrotado por 2 a 1.
Vasco x Bahia
O Vasco enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo é atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.
O Vasco chega para enfrentar o Tricolor Baiano embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. No entanto, o técnico Fernando Diniz terá de lidar com importantes desfalques: Rayan, Robert Renan, GB, Lucas Piton, Nuno Moreira e Tchê Tchê.
O Bahia chega pressionado para enfrentar o Vasco após três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), o que custou a saída do time do G-4.
