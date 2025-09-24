menu hamburguer
Torcedores do Vasco se revoltam com arbitragem para jogo com Bahia: ‘O mesmo’

João Vitor Gobi apita partida nesta quarta-feira (24)

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
12:06
Fernando Diniz em Flamengo 1 x 1 Vasco
imagem cameraFernando Diniz em Flamengo 1 x 1 Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O árbitro escolhido para apitar o confronto entre Vasco e Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), desagradou os cruz-maltinos. O motivo é que o árbitro João Vitor Gobi, de São Paulo, foi o responsável por apitar o duelo entre as equipes na Arena Fonte Nova, em 2024, quando um lance polêmico marcou a partida.

O episódio que gerou revolta na torcida vascaína ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o atacante David recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. O Vasco acabou derrotado por 2 a 1.

Vasco x Bahia

Vasco enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo é atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.

O Vasco chega para enfrentar o Tricolor Baiano embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. No entanto, o técnico Fernando Diniz terá de lidar com importantes desfalques: Rayan, Robert Renan, GB, Lucas Piton, Nuno Moreira e Tchê Tchê.

O Bahia chega pressionado para enfrentar o Vasco após três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), o que custou a saída do time do G-4.

David Vasco x Bahia
David recebe cartão vermelho na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

