Ídolo do Vasco, campeão do mundo e hoje senador da República, Romário vive uma rotina bem diferente daquela dos tempos de artilheiro. Em meio às atribuições como político e presidente do América-RJ, o ex-jogador esteve presente em evento do Dia dos Pais, realizado nesta sexta-feira (1), no Maracanã. O ex-camisa 11 não escondeu a importância que a paternidade teve em sua vida. Pai de seis filhos, ele garantiu: a chegada da família mudou seus hábitos e prioridades — e até fez o Baixinho pisar no freio.

- Sou pai há 35 anos. A Moniquinha foi a primeira, depois vieram o Romarinho, a Dadá, Rafa, a Belinha e a Ivy. Tá bom, né? - brincou Romário, durante uma ação no Maracanã com duas das filhas.

- Claro que a paternidade muda. Você passa a viver a vida não só para você. Eu acredito que o pai de verdade é aquele que tem o compromisso de ser um grande pai. Sempre procuro estar junto deles, sou muito amigo dos meus filhos e agradeço a Deus por ter me dado esses seis filhos maravilhosos.

Questionado sobre o que mudou em sua vida com o nascimento dos filhos, o ex-camisa 11 usou o bom humor, mas admitiu que deixou um hábito perigoso de lado.

- O que eu parei de fazer foi filho, porque fiz vasectomia e não deu mais - disse, arrancando risos dos presentes no evento, mas, em tom sério, contou que até sua relação com os carros mudou:

- Eu sempre gostei muito de dirigir, andava rápido para c..., meio imprudente. Depois do primeiro filho, passei a dar uma segurada, porque eu tenho outra pessoa que depende de mim.

Além da vida familiar, Romário falou sobre o Vasco e o presidente Pedrinho, em meio ao momento difícil do clube. Desde o retorno das competições no Brasil após o Mundial, o time da Colina ainda não conseguiu vencer uma partida sequer. Foram seis jogos, com quatro empates e duas derrotas.

- Não acompanho muito, sou América, mas sei que o Pedrinho é um cara sério, vascaíno, que quer ver o Vasco melhor. Torcida é isso: paixão. Hoje é o Pedrinho, amanhã será outro. Como presidente, sei o quanto é difícil. Espero que ele resolva os problemas dele, e eu os meus no América, que tá f...”

O ex-jogador também comentou sobre seu programa no YouTube, a Romário TV, e a expectativa para entrevistar Carlo Ancelotti, futuro técnico da Seleção Brasileira. Para o ex-jogador, o italiano foi a melhor escolha para a Seleção, que jogará a Copa de 2026 pressionada pelo tempo sem conquistas.

- Espero que ele possa mudar a nossa Seleção. Foi a melhor escolha. Tomara que um dia ele vá ao meu programa para arrumar uma polêmica comigo também - finalizou o Baixinho, revelando que a partir de agora ele exibirá duas entrevistas por mês.