Chegada de Coutinho ao Vasco rende grandes materiais e ‘boom’ no sócio-torcedor

Camisas personalizadas com o nome de Coutinho são sucesso de venda (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro (RJ)

As redes sociais do Vasco bombaram com diversos materiais publicados para o anúncio de Philippe Coutinho. Ao todo foram mais de 326 milhões de impressões e mais de 230 milhões de reações em nas publicações. O número de visualizações em vídeos está próximo dos 180 milhões.

Nossa campanha teve como mote a identificação do Coutinho com o clube e com uma geração de torcedores cruz-maltinos, que durante toda sua trajetória vibraram com suas conquistas como se fossem conquistas do Vasco. O mais legal é que sempre houve reciprocidade por parte dele. E quando tem paixão, conexão e um sonho para ser realizado, tudo fica mais fácil. O Coutinho, sua família e seu staff foram fundamentais também para que todas as ações pensadas saíssem do papel — disse Carlos Gregório Jr, em entrevista ao "MKTEsportivo". E completou:

- Gostaria de destacar o trabalho coletivo. Foi o grande segredo do sucesso da campanha, em todas as esferas e camadas. Com a liderança do presidente Pedrinho e sua diretoria, os setores do clube trabalharam juntos e de maneira incansável para entregar algo à altura do Coutinho e do Vasco, respeitando sempre as tradições e a história mais bonita do futebol - afirmou o coordenador de comunicação do Vasco.

Os conteúdos produzidos pelo Vasco exaltaram as origens de Coutinho em São Januário. A carreira do jogador no exterior também foi destacada. Tudo foi pensado para entregar um material à altura do clube e do camisa 11.

Na apresentação de Philippe Coutinho, diversas personalidades do mundo do futebol enviaram mensagens de apoio e desejando sorte ao jogador. Dentre eles estavam, Luis Suárez, Sergio Busquets, Alexander Arnold, Thiago Alcântara e Douglas Luiz.

Coutinho foi apresentado diante de mais 20 mil vascaínos (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

🏟️ SÓCIO TORCEDOR

A chegada de Philippe Coutinho também fez com que os vascaínos voltassem a se associar em massa no "Gigante", programa de sócio-torcedor do Vasco. Após o anúncio, o clube iniciou uma promoção de 30% de desconto para novas adesões.

O contador oficial do Vasco aponta que o clube com mais de 46 mil sócios-torcedores.

Além disso, os sócios do Vasco puderam ter um "meet and great" com Coutinho. O Cruz-Maltino também promoveu ações junto a Betfair, patriconadora máster do clube, em São Januário.