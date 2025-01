Pedrinho completou oficialmente um ano como presidente Vasco. Durante esse período, Cruz-Maltino passou por altos e baixos e sofreu transformações. Confira os principais acontecimentos que marcaram a gestão de Pedrinho.

Tentativa de aproximação com a SAF

Assim que tomou posse como presidente do Vasco, Pedrinho buscou estreitar os laços com a SAF e a 777 Partners. O presidente do Vasco chegou a indicar jogadores, mas não foi ouvido pelos dirigentes na época. Apesar da busca da tentativa para manter uma boa relação, havia um notório distanciamento entre as partes.

Josh Wander era o dono da 777 Partners (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Saída da 777

Em maio de 2024, a associação retirou a 777 Partners do controle sob a SAF do Vasco. O clube entrou com uma liminar na 4ª Vara Empresarial solicitando que os efeitos do contrato com os norte-americanos fossem suspensos, sob a alegação de descumprimentos de algumas cláusulas previstas no acordo de acionistas. O juiz Paulo Assed Estefan deferiu a liminar proposta pelo Vasco e a decisão vigora até hoje, com a diretoria de Pedrinho tocando o dia a dia do futebol.

Associação está no comando da SAF (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Potencial construtivo de São Januário

O Vasco conseguiu a aprovação do potencial construtivo de São Januário, que permitirá que o clube levante recursos para viabilizar a tão aguardada reforma do estádio. A lei está regulamentada. Agora, o Cruz-Maltino precisa criar a Sociedade de Propósito Específico (SPE) para receber receber os valores pelos certificados.

Projeto para reforma de São Januário (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

Janela do meio do ano

A janela de transferências no meio do ano passado foi a primeira sob o comando da gestão de Pedrinho. Na ocasião, o Vasco contratou os atacantes Jean David e Alex Teixeira, o volante Souza e os meias Philippe Coutinho e Maxime Dominguez.

O colombiano Emerson Rodríguez também chegou nesta janela, mas foi uma contratação conduzida ainda na gestão da 777 Partners. Na época, Pedro Martins, atual homem forte do futebol do Santos, era o diretor do Vasco.

Apesar de ter contratado seis jogadores, o Vasco não conseguiu atacar a principal carência: a zaga. Nomes como Luan Peres, Pepe e André Ramalho foram tentado. Mais ao final da janela, o Cruz-Maltino esteve em vias de acertar a chegada do argentino Ian Glavinovich. No entanto, as negociações não tiveram um desfecho positivo.

Zaga do Vasco não foi reforçada na primeira janela da gestão de Pedrinho (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Philippe Coutinho

Apesar de não preencher a principal lacuna no elenco, foi na mesma janela que o Vasco repatriou um ídolo: Philippe Coutinho. As negociações não foram fáceis e se arrastaram durante meses. No entanto, o Vasco conseguiu a liberação junto ao Aston Villa e acertou um empréstimo pelo craque até o meio de 2025.

Até então, Coutinho atuou em 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. A direção já manifestou o desejo de renovar o empréstimo do jogador, que tem contrato com o Aston Villa até julho de 2026.

Philippe Coutinho marcou primeiro gol na volta ao Vasco contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Dívidas, acordos e Recuperação Judicial

Em paralelo ao litígio envolvendo a SAF, o Vasco resolveu seguir o caminho da reestruturação financeira enquanto não acerta com um novo investidor. Visando atacar as dívidas, a gestão de Pedrinho apresentou um plano de Recuperação Judicial, que os dirigentes entendem como fundamental para proteger a instituição de penhoras e punições desportivas. A proposta já foi aprovada pelo Conselho e o clube segue em contato com os credores e com a justiça para homologar o acordo o quanto antes.

Vasco tenta se reestruturar financeiramente enquanto busca um investidor (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Reforma do CT

O Vasco trabalha para iniciar as obras do CT Moacyr Barbosa entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. A direção reservou uma parte dos recursos do departamento de futebol para atacar a questão estrutural envolvendo o CT, que carece de maiores investimentos em determinados áreas. O Cruz-Maltino não utiliza todo o terreno cedido pela Prefeitura e pretende, com a finalização das obras, construir novos campos, integrar a base com o profissional e construir uma área molhada.

A reforma do CT está orçada entre R$ 25 e 30 milhões. O Vasco já possui R$ 15 milhões para iniciar o projeto e pretende captar o restante do dinheiro através de leis de incentivo, venda de ativos ou até mesmo contraindo um empréstimo.

Vasco quer expandir e modernizar o CT Moacyr Barbosa (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Busca por investidores

O Vasco tem NDA's (acordos de não divulgação) assinados com interessados, entre eles o magnata grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra. O italiano Andrea Radrizzani também é um também é um dos que está de olho na SAF vascaína.

Evangelos Marinakis é um dos interessados na SAF do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

Fábio Carille

Durante o primeiro ano da gestão de Pedrinho, o futebol do Vasco contou com quatro técnicos: Álvaro Pacheco, Rafael Paiva, Felipe, de maneira interina, e Fábio Carille, que é o atual. Conhecido por montar sólidos defensivos, o ex-treinador de Corinthians e Santos terá a missão de estancar a sangria defensiva do Cruz-Maltino, que teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro na temporada passada.