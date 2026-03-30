Vasco: veja quem pode ser o substituto de Andrés Gómez contra o Coritiba

O Vasco encara o Coritiba, agendada para esta quarta-feira (1º), às 20h30, no estádio Couto Pereira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Cruz-maltino não contará com o atacante colombiano Andrés Gómez, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio e cumprirá suspensão automática.

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Durante a pausa para a Data Fifa, período em que Gómez está a serviço da seleção da Colômbia, o técnico Renato Gaúcho testou opções para suprir a ausência no setor ofensivo. As alternativas avaliadas nos treinamentos indicam disputas envolvendo jogadores de lado de campo e centroavantes para a formação titular.

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Opções de velocidade e armação

O colombiano Marino Hinestroza desponta como uma das principais alternativas para atuar na ponta direita. Contratado junto ao Atlético Nacional por 6 milhões de dólares, o jogador de 23 anos ainda busca espaço na equipe e passa por um processo de adaptação ao futebol brasileiro, intensificado pela comissão técnica durante a Data Fifa. Até o momento, ele participou de oito jogos, com uma média de 17 minutos em campo por partida.

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Marino Hinestrosa em ação pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Outra opção testada pelo lado direito do ataque é Adson, que possui características de armação e costuma atuar cortando para o meio. Caso ele seja o escolhido, Nuno Moreira pode ser deslocado para a ponta esquerda, posição em que se destacou no início da temporada.

O meia-atacante Matheus França, que tenta retomar espaço no elenco sob o comando de Renato Gaúcho e tem contrato de empréstimo até o fim de junho, também aparece como alternativa para o setor. O colombiano Johan Rojas corre por fora na disputa, que oferece maior qualidade na distribuição de jogo, mas menor velocidade nas jogadas individuais.

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Johan Rojas em campo pelo Vasco (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press) Agencia F8/Agencia F8

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Mudanças estruturais no ataque

O treinador cruz-maltino também avalia a possibilidade de escalar um centroavante de ofício, promovendo alterações estruturais no setor ofensivo. Nos treinamentos, Brenner foi testado no centro do ataque, o que deslocaria David, atual titular da posição, para o lado esquerdo, mantendo Nuno Moreira na direita. A entrada de Spinelli, outro centroavante do elenco, com características de maior presença na área de finalização, geraria a mesma mudança de posição de David para a função de articulação pelas pontas.

Spinelli, do Vasco, comemora o seu gol contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

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